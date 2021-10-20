Горняк22: Международный день повара 2021: история и традиции праздника
Повар. Еда. Готовка Фото: pexels.com
Праздник в России отметят уже в 17-й раз. В этот день на неофициальном уровне его отмечают люди, которые считаю приготовления вкусных блюд своим призванием
История Международного дня повара
Международный день повода отмечают традиционно 20 октября. Дату праздника утвердили в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Об этом сообщает calend.ru.
Это вкусное событие уже приобрело масштабный характер, его отмечают примерно в 70 странах.Повар. Еда. Готовка Фото: pexels.com
Традиции Международного дня повара
20 октября во всем мире проводят различные кулинарные конкурсы, мастер-классы и акции, в которых принимают участие повара крупнейших ресторанов. Оценки кулинарам ставят не только за вкус, но и за скорость, подход и внешний вид.
В этот день устраиваются гастропраздники, на которых зачастую проводят дегустации. Их посещают как туристы, так и местные жители.
В учебных заведениях устраивают конкурсы профессионального мастерства, капустники и концерты. Отличившихся студентов в учебе награждают благодарственными письмами и грамотами.
С Международным днем повара связаны организации выставок, благотворительных мероприятий, фестивалей и веселых ярмарок.