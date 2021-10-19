Горняк22: Врач выпала из окна после смерти родителей от коронавируса

Больница Фото: pixabay.com

Погибшая женщина работала ортодонтом. По предварительным данным, она поступила в больницу из-за осложнений после коронавируса

В Санкт-Петербурге в семье известных врачей меньше чем за месяц скончались отец, мать и их 35-летняя дочь, сообщает «Фонтанка.ру».

17 октября около Елизаветинской больницы нашли пациентку с травмами, характерными при падении с высоты. Она проходила лечение в палате на девятом этаже. Пострадавшую живой доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти ее жизнь.

Стало известно, что в лор-отделение больницы женщина поступила в подавленном состоянии. 12 октября умерла ее мать – профессор кафедры клинической лабораторной диагностики в одном из медицинских университетов.

До этого, 3 октября, женщина похоронила отца. Он был ассистентом кафедры челюстно-лицевой хирургии в одном из медуниверситетов города. Родители россиянки умерли от коронавируса. Ее соседи по палате рассказали, что она все время говорила про смерть близких.

Ранее мэрия Бийска показала кадры из перегруженного ковидного госпиталя. На опубликованных кадрах видно, что все места в палатах госпиталя заняты. При этом многие больные лежат под ИВЛ. Ежедневно в Алтайском крае умирает около 30 пациентов с COVID-19. В наукограде уже не хватает свободных мест на кладбищах и в морге.

ТОЛК