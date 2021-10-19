Горняк22: В Барнауле снесли еще одну аварийную жилую двухэтажку

Снос дома в Барнауле Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В городе продолжаются работы по ликвидации аварийных жилых домов. Расселенные дома необходимо сносить в первую очередь для обеспечения безопасности горожан, отметили в мэрии

В нагорной части Барнаула завершили снос дома по адресу: улица Фомина, 62. Сейчас техника собирает и вывозит строительный мусор, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ликвидацию строения начали 8 октября. Жителей восьмиквартирного дома окончательно расселили в сентябре 2021 года.

Всего за 2021 год в городе снесли 12 многоквартирных домов. Здание по улице Фомина – 13-е по счету. До конца года планируется ликвидировать еще четыре аварийных дома.

По словам начальника отдела технадзора за капремонтом городского комитета ЖКХ Вячеслава Решетняка, для сноса аварийных домов в этом году из бюджета города выдели 18,3 млн рублей.

«Основной объем старого жилищного фонда расположен в Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах города. Снос аварийного жилья проходит в рамках краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда», – рассказал он.

Ранее «Толк» сообщал, что прокуратура через суд требует от мэрии Барнаула расселить аварийный дом. Речь идет о двухэтажном «бараке» на улице Интернациональной, 129а. По данным надзорного органа, строение еще в начале 2019 года признали подлежащим сносу. Жители дома ранее высказали опасения по поводу предстоящей зимы: потолки в квартирах осыпаются и частично отсутствует крыша.

ТОЛК