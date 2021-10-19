Горняк22: Врач перечислил «звоночки» ковида, при которых нужно вызывать скорую помощь

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

Эксперт отметил, что раньше выявить опасную стадию COVID-19 можно было при помощи пульсоксиметра. Показания ниже 93 являлись показателем к госпитализации. Теперь только на это ориентироваться нельзя

Если у человека долгое время держится и не сбивается высокая температура, а также появились одышка и синюшность – ему необходима срочная госпитализация, заявил иммунолог Николай Крючков, сообщает URA.RU.

«Высокая температура, очень сильная слабость, сильный кашель, одышка, синюшность, особенно носогубного треугольника, вялость, полусонность, некомфортное дыхание и невозможность сконцентрировать внимание – признаки того, что нужно вызывать врачей. Я уже не говорю про сильные боли в голове, животе, ногах, когда тромб идет», – подчеркнул он.

Врач-терапевт Ирина Ярцева также добавила, что низкая сатурация (уровень насыщения крови кислородом) и одышка сейчас являются единственными показаниями к госпитализации. Если у больного с высокой температурой нормальная сатурация и нет дыхательной недостаточности, то смысла госпитализировать его нет.

Ранее алтайский социолог назвала одну из частых причин отказа от вакцинации. По ее словам, лишь 10% людей на самом деле выступают против вакцинации. Остальным может просто не хватать информации. Кроме того, люди часто боятся взять на себя ответственность за принятое решение.

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