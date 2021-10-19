Горняк22: Поезд насмерть сбил 45-летнего мужчину в Алтайском крае

Поезд Фото: pixabay.com

Почему мужчина переходил железнодорожное полотно в неположенном месте и в каком он был состоянии, покажет экспертиза. Следствие выяснит все детали

На станции Заринской в Алтайском крае нашли тело мужчины на железнодорожных путях, сообщает пресс-служба Алтайского линейного управления МВД России.

Сотрудники транспортной полиции выяснили, что 45-летний житель Заринска пытался перейти железнодорожные пути в не установленном для этого месте. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой.

По данному факту проводится доследственная проверка, следователи выясняют подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на железнодорожной станции Усть-Тальменская получила травму 18-летняя девушка. Пострадавшая местная жительница решила сократить дорогу и пролезла под вагоном грузового поезда. После этого она перешла следующий железнодорожный путь в неположенном месте.

Девушка была в капюшоне и слушала музыку через наушники, поэтому не заметила приближающийся локомотив. Машинист экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось.

ТОЛК