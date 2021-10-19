Горняк22: Жительница Барнаула пожаловалась, что стоматолог самовольно «спилила» ей зубы

Стоматолог Фото: pixabay.com

Горожанка рассказала, что во время безобидной процедуры ей спилили все зубы. При этом она якобы просила врача не делать этого

Жительница Барнаула рассказала, что во время профессиональной чистки в стоматологии ей якобы «спилили» зубы. Об этом говорится в сообществе «Черное и Белое Барнаул».

Женщина рассказала, что была в стоматологии на улице Попова, 98, и якобы стоматолог спилила ей зубы, «как будто под коронки или виниры».

«Теперь зубы короткие прям стали и тоньше намного. И я нисколько не преувеличиваю, есть с чем сравнивать. Не первый раз на чистку хожу. Ну тут, видимо, она решила просто подпилить их получше, так проще», – сказала она.

По словам горожанки, когда пациентке предложили немного подпилить зуб, чтобы сделать реставрацию, она ответила отрицательно. Однако врач, по ее словам, продолжила процедуру. Автор сообщения сказала, что теперь чувствует себя инвалидом, так как зубы стали намного короче и ей придется ставить на все 32 зуба коронки, так как «по-другому никак не обойтись».

Некоторые комментаторы усомнились в правдивости истории, отметив, что в ситуации есть несостыковки.

«Пришли на чистку, а выпилили зубы как под коронки? Как такое возможно? Это ведь и по времени гораздо дольше, чем просто чистка, и по ощущениям. У вас вообще не было возможности разговаривать, что ль, и ощущать, что делают что-то не то?.. Очень странно…»,

«По-моему, гон какой-то. Приходишь на чистку (уже зная, как она выполняется), тебе спиливают эмаль (еще и длину укорачивают), ты платишь за это, а потом чувствуешь себя инвалидом и жалуешься сюда… Странно»,

«На сколько я знаю, на чистке не пилят зубы – чистят ультразвуком, потом полируют пастой. Но если у вас были все зубы в камнях, после чистки вам показалось, что зубы стали меньше», – пишут в Сети.

Ранее жительница Барнаула также пожаловалась на частную стоматологию на лечение, которое причинило вред ее здоровью. По ее мнению, врачи плохо установили брекеты, и на лице у девушки появилась опухоль. Во время съемки один из сотрудников клиники даже напал на журналистов.

Однако апелляционный суд вынес решение, что ущерба здоровью нанесено не было, а косметические дефекты на лице не являются результатом действия врачей. Однако деньги девушка все-таки получит. Клиника небрежно вела медицинскую карту пациентки – за это на медицинское учреждение наложен штраф. Кроме того, женщина получит компенсацию в размере 163 тыс. рублей (первоначально она требовала от клиники более 1,5 млн рублей).

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