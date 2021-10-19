Горняк22: Троих детей спасли из горящего дома в алтайском селе

МЧС. Пожар. Огонь Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Дети оказались в огненной западне и не могли выбраться самостоятельно наружу. Спасателям пришлось разбивать окно и пробираться к ним сквозь дым

Ночью 18 октября в жилом доме в селе Залесово произошел серьезный пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Когда спасатели прибыли на место, горели веранда и крыша дома. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. Некоторые жильцы смогли самостоятельно покинуть помещение и сообщить о том, что в доме остались трое детей, 6, 7 и 16 лет.

Тогда пожарные выбили стекло в окне, проникли в комнату и нашли детей под столом. Их вынесли на улицу и передали медикам.

Около часа потребовалось для полной ликвидации пожара. Площадь возгорания составила более 70 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что частный дом загорелся в барнаульском микрорайоне Солнечная Поляна утром 13 октября. Возгорание произошло по улице Рубиновой – огонь охватил крышу жилого строения и надворные постройки. По предварительным данным, на месте происшествия обнаружено тело погибшего мужчины.

ТОЛК