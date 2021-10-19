Горняк22: Парламент Алтая готов обойтись тем же штатом при росте комитетов и фракций

Здание АКЗС Фото: Виталий Барабаш

Разросшейся в разы фракции КПРФ предоставили новый кабинет, а ее прежнее помещение отдали новичкам — «Коммунистам России»

В региональном парламенте сейчас изучают вопрос, насколько эффективно действующий аппарат сотрудников сможет обеспечить работу возросшего числа фракций и комитетов в новом созыве краевого заксобрания (АКЗС), приступившего к работе 7 октября. Об этом «Толку» рассказали в парламенте.

Напомним, в сентябре прошли выборы краевых депутатов, по итогам которых в новый созыв прошли представители не четырех, как раньше, а пяти партий – к парламентской четверке присоединились «Коммунисты России». А по итогам оргсессии число комитетов возросло с семи до девяти.

Таким образом, в АКЗС не только сформировали более эффективную структуру, как говорил спикер Александр Романенко, но и в политическом смысле «раздали всем сестрам по серьгам» – учли интересы различных политических сил, предоставив их представителям руководящие посты. «Единая Россия» не могла не пойти на такой шаг, так как потеряла даже простое большинство в АКЗС.

Но для аппарата, по данным «Толка», это стало проблемой и источником головной боли – нужно было придумать, как распределить специалистов, работающих в комитетах, во фракциях. В конце концов – как, кого и где рассадить.

Представительное здание парламента края имеет одну конструктивную особенность – его кабинеты и помещения расположены, по сути, по кругу при большом пустом пространстве в центре. Избытка помещений и площадей тут никогда особенно не было.

В АКЗС «Толку» сообщили, что в связи с увеличением численности фракции КПРФ (с 8 до 24 человек) ей предоставили более просторный кабинет. А их прежний кабинет достался «Коммунистам России».

Фракции «Единой России», «Справедливой России – За правду» и ЛДПР остались в прежних кабинетах.

Что касается распределения специалистов аппарата, то здесь, объяснили в парламенте, «ситуация частично упрощается тем, что каждый из новообразованных комитетов получил часть сферы ответственности прежних».

Среди консультантов уже существовало разделение компетенций, и в соответствии с ними их перераспределили в новые подразделения.

Тем не менее, четкого ответа на вопрос о возможном увеличении численности аппарата в АКЗС пока не дают. Сейчас штат составляет 88 человек.

Напомним, ранее глава минфина края Данил Ситников сообщил, что в проекте бюджета на 2022 год на содержание АКЗС заложено 268 млн рублей. Но эта сумма включает в себя и выплату зарплаты некоторых депутатам, сотрудникам аппарата, и все другие текущие затраты.

ТОЛК