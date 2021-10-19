Горняк22: В Барнауле двое неизвестных похитили мужчину у «Европы» вместе с его автомобилем

Алексей Камардин Фото: Инцидент Барнаул

Похитители в разных магазинах рассчитывались банковской картой горожанина, но в итоге усыпили его и бросили в собственном автомобиле

Вечером 18 октября возле ТРЦ «Европа» (Павловский тракт, 251в) в Барнауле двое неизвестных похитили барнаульца Алексея Камардина вместе с его автомобилем, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, двое мужчин в медицинских масках подошли к барнаульцу с бокового входа в ТЦ, силой посадили в его автомобиль Toyota Rav4 и увезли в неизвестном направлении. После этого телефон похищенного был недоступен, а с карты начали списывать денежные средства – сначала на проспекте Калинина, 18, потом ТЦ «Пионер» и ТЦ «ЦУМ». После этого его картой оплатили покупку двух телефонов и наушников в одном из магазинов бытовой техники.

Родные сообщили в полицию о похищении. Позже знакомые барнаульца заявили, что его нашли живым. Якобы мужчину усыпили и бросили в автомобиле.

Кроме того, в соцсетях говорится о том, что авто похищенного выставлено на продажу на одном из автомобильных сайтов.

Ранее сообщалось, что в конце июля в Бийском районе похитили 12-летняю школьницу. Спустя сутки она самостоятельно пришла домой, рассказав, что ее удерживал в подвале дома мужчина, а потом отпустил. Похититель подался в бега и был задержан спустя несколько дней на территории Республике Алтай. Теперь его ждет суд.

ТОЛК