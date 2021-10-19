Горняк22: Российская команда впервые выиграла чемпионат The International

Клавиатура. Компьютер Фото: pixabay.com

Команда киберспортсменов из России Team Spirit выиграла 18 млн долларов на десятом чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2

Кто победил на Интернешнл 2021

Российская команда Team Spirit в гранд-финале турнира обошла команду PSG.LGD из Китая со счетом 3:2. Об этом сообщает РИА Новости.

Это первая в истории победа российской команды, сообщает РБК. До 2021 года лучшие результаты на чемпионате показывала Virtus Pro, которая занимала три раза 5-6-е места.

За Team Spirit выступают Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов, Илья yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. Тренер команды – Айрат Silent Газиев.

Сколько получили победители Интернешнл 2021

Программа. Компьютер Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

Игроки из России заработали в итоге 18,2 млн долларов, а их соперники за второе место получат 5,2 млн. На третьем месте оказался интернациональный коллектив Team Secret, который заработал 3,6 млн.

Напомним, The International 10 проходил с 7 по 17 октября в Бухаресте. Общий призовой фонд чемпионата составил более 40 млн долларов и является рекордным в истории киберспорта.

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