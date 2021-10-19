Горняк22: В Рубцовске закрылись аптеки, где поштучно не продавали препараты

Лекарства. Препараты Фото: pexels.com

Ранее после жалоб горожан журналисты направили официальные запросы в региональный минздрав и Роспотребнадзор. Ведомства пока не прокомментировали ситуацию

В Рубцовске две аптеки, которые не продавали посетителям лекарства поштучно, приостановили работу из-за переоформления лицензии, сообщает «вРубцовске.ру».

По словам горожан, на дверях обоих аптечных пунктов теперь висят соответствующие объявления. Когда аптеки возобновят свою работу и будут ли продавать препараты не только упаковками – пока не известно.

Напомним, что ранее жители Рубцовска пожаловались, что в аптеках на ул. Тихвинской, 30, и ул. Алтайской, 114, перестали продавать лекарства поштучно. По их словам, продавцы при этом предлагали им приобрести целую упаковку.

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