Горняк22: Некому работать: жителей алтайского села лишили почтовых услуг

Почта Фото: Барнаул22

Местные жители жалуются, что почту закрыли и теперь им никто не приносит домой пенсию и газеты. При этом в селе живет много пожилых людей

Жители села Черемного Павловского района жалуются, что не могут получить почтовые услуги. Об этом говорится в сообществе Barnaul22.

По словам местных жителей, работники местного отделения уволились, а новых так и не взяли на работу.

«Уже больше месяца мы не можем получить свою корреспонденцию (газеты), бабушки жалуются на то, что не носят пенсию», – говорится в сообщении.

Теперь, как говорят сельчане, почта закрыта. Недовольные жители звонили в администрацию и на горячую линию «Почты России», однако ситуация не сдвинулась с места. Сельчане негодуют, почему они должны сами забирать корреспонденцию, если заплатили за ее доставку. При этом многие пожилые люди не могут самостоятельно ходить за пенсией.

Между тем «Почта России» испытывает дефицит рабочих кадров и не все отделения связи полностью укомплектованы работниками.

Ранее сообщалось, что жители микрорайона Новоалтайска остались без почтового отделения. В микрорайоне живут пенсионеры и многодетные семьи. При этом почтовое отделение перенесли в центр Новоалтайска: идти до него теперь минут 30, для многих это слишком большое расстояние.

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