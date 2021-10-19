Горняк22: 369 случаев за 24 часа: ковид снова «подрос» в Алтайском крае

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

Всего сейчас по краю развернуто 4 473 койки для больных коронавирусом, большинство из них подключены к кислороду. Свободными остаются 478 мест

369 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего с начала пандемии на 18 октября в регионе зарегистрировали 88 097 случаев заражения ковидом, в том числе заболели 6 233 ребенка, сообщает оперативный штаб региона.

Кроме того, за последние 24 часа в регионе умерли 28 больных ковидом, 26 – именно от вируса. Общее число летальных исходов за все время – 5 924.

В тяжелом и крайне тяжелом состоянии в ковидных госпиталях края находятся 790 человек. Из них 277 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

С подтвержденным коронавирусом в алтайских ковидных госпиталях сейчас лежат 3 528 пациентов.

Между тем 68 человек, переболевших коронавирусом, выздоровели за сутки. Всего переболели инфекцией 60 480 человек.

Прививаются от инфекции сейчас 727 тыс. жителей региона.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 87,

Бийск – 52,

Усть-Калманский район – 30,

Шипуновский район – 26,

Волчихинский район – 18,

Павловский район – 15,

Топчихинский район – 14,

Бийский и Зональный районы – по 12,

Ключевский район – 11,

Алейский район – 10,

Курьинский район – 8,

Рубцовск и Славгород – по 6,

Тогульский район – 5,

Белокуриха, Егорьевский, Михайловский и Немецкий национальный районы – по 4,

Новоалтайск, Первомайский, Рубцовский и Тюменцевский районы – по 3,

Заринск, Камень-на-Оби, Заринский, Калманский, Мамонтовский, Ребрихинский, Родинский, Смоленский, Солонешенский, Угловский и Хабарский районы – по 2,

Быстроистокский, Залесовский, Каменский, Косихинский, Романовский, Тальменский и Троицкий районы – по 1.

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