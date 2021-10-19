Горняк22: Привить 80%: в Алтайском крае ужесточили требования к обязательной вакцинации

Вакцина Фото: pixabay.com

В Алтайском крае отмечен низкий уровень вакцинации населения от коронавируса. В связи с этим Роспотребнадзор ввел конкретные сроки

Роспотребнадзор Алтайского края уточнил список категорий населения, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Документ опубликован на сайте ведомства.

Так, в него вошли работники торговли, транспорта, общественного питания, ЖКХ, здравоохранения, соцзащиты и др. Также привиться должны муниципальные и государственные служащие, работники МЧС, Росгвардии, полиции, сотрудники МФЦ. Люди с хроническими заболевания и те, кому 60 лет и старше, должны привиться в обязательном порядке.

При этом ведомство поставило определенный срок – до 22 декабря доля вакцинированных среди данных групп должна составить не менее 80%.

Руководители компаний и учреждений будут нести ответственность за вакцинацию сотрудников. Главы муниципалитетов и работники ведомств, в свою очередь, обязаны организовать иммунизацию населения.

Ранее сообщалось, что специалисты алтайского Роспотребнадзора проверяют трудовые коллективы, чтобы «вычислить» непривитых сотрудников. По состоянию на 11 октября, в регионе вакцинацию прошли 66% медицинских работников, 79% работников образования, 82% работников подведомственных учреждений минсоцзащиты и 61% работников сферы торговли и предпринимательства. Самые низкие показатели в пищевой промышленности (33%) и транспорте (30%). Всего в крае полностью привилось около 663 тыс. человек, притом что плановый показатель для Алтайского края – 1,1 млн человек.

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