Горняк22: Сотрудники алтайского магазина не смогли отстоять в суде отказ от вакцинации

Вакцина Фото: pixabay.com

Четверо сотрудников магазина не захотели ставить прививку от коронавируса. В связи с этим руководство отстранило их от работы без сохранения зарплаты

Суд поддержал руководство магазина «Светофор» в Славгороде, отстранившего непривитых сотрудников от работы. Решение суда имеется в распоряжении «Толка».

Так, четверо сотрудников магазина обратились в суд с жалобой, что руководитель отстранил их от работы за отказ от вакцинации. Они потребовали вернуть их к работе, а также возместить им моральный вред. Заявление тот них поступило 20 сентября. Однако суд отказал им, посчитав действия руководства законными.

Суд сослался на постановление главного санитарного врача края по об обязательной вакцинации для отдельных групп населения, к которой относится сфера торговли.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор расширил список тех, кому положена обязательная вакцинация, а также назначил срок, до которого уровень вакцинации среди них должен достигнуть показателя в 80%.

ТОЛК