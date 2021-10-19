Горняк22: Тепло до +20 градусов придет в Алтайский край к середине недели

Девушка. Осень Фото: Pixabay

Настоящее бабье лето установится в Алтайском крае на этой неделе. К четвергу в крае будет «почти лето», но уже к концу недели значительно похолодает

По-настоящему теплая погода установится в Алтайском крае на этой неделе. Так, по данным сайта регионального Гидрометцентра, 21 октября в регионе потеплеет до +20 градусов.

19 октября в регионе максимальная температура поднимется до +17 градусов, 20 октября в крае будет уже +18, а 21 октября ожидается пик теплой погоды – до +20 градусов по краю.

Однако по утрам в регионе, 19 и 20 октября, ожидается изморозь и туман, ночные температуры составят -1… -6 градусов. И только 21 октября ночью будет 0…+5. Сильного ветра и осадков при этом синоптики не обещают. Максимальные порывы ветра составят 13 м/с.

В Барнауле тоже будет тепло – средние температуры в период с 19 по 21 октября составят +13…+15 градусов, ночью будет -1…-3. Ветер достигнет максимум 7 м/с. По утрам в городе ожидается туман.

При этом уже к концу недели в регион придет совсем иная погода. Так, по прогнозу Росгидрометцентра, 22 и 23 октября в крае пройдут дожди и похолодает до +6…+8 градусов, ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.

Ранее ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов заявил, что погода в октябре в Алтайском крае будет нестабильной: в регионе будет морозно и снежно. По его словам, устойчивого снежного покрова в регионе в этом месяце ждать не придется.

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