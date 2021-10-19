Горняк22: Уроженец Алтайского края возглавил таможню в другом регионе

Василий Костомаров Фото: stu.customs.gov.ru

Назначение состоялось в понедельник, 18 октября. Долгое время он работал в Новосибирской области, а теперь занял место в ведомстве другого сибирского региона

Начальником Красноярской таможни стал уроженец Алтайского края, полковник таможенной службы Василий Костомаров, сообщает Интерфакс.

В свою очередь экс-начальник Красноярской таможни Сергей Санакоев стал руководителем соответствующего ведомства в Брянской области.

Костомаров родился 17 апреля 1978 года в Алтайском крае. В 2001 году окончил Барнаульский юридический институт МВД России.

Служить в таможне начал в 2002 году – тогда он возглавлял Новосибирский западный таможенный пост Новосибирской таможни. Последние годы занимал должности заместителя и первого заместителя начальника Новосибирской таможни.

Ранее сообщалось, что экс-руководитель Алтайской краевой клинической больницы, бывший депутат Госдумы Валерий Елыкомов занял место руководителя Министерства здравоохранения Республики Алтай. По данным издания, назначение медика на новую должность состоялось утром 18 октября. Бывший руководитель ведомства региона сейчас находится под следствием.

ТОЛК