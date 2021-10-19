Горняк22: День письма в будущее. Какие праздники отмечают во всем мире 19 октября

Бумага. Письмо. Тетрадь Фото: congerdesign с сайта Pixabay

19 октября – время для написания писем, балета и новых друзей. Рассказываем, какие праздники отмечают во всем мире сегодня

Какой сегодня праздник: 19 октября

В этот день празднуют Всемирный день балета, в который традиционно проводят онлайн-трансляции крупнейших балетных коллективов мира.

В России 19 октября отмечают День лицеиста, который создан в честь открытия Императорского Царскосельского лицея.

Во всем мире сегодня День написания письма в будущее. В этом празднике принимают участие все желающие, а написать его можно самому себе или же своим внукам. Известно, что такая методика помогает поставить конкретные цели на будущее.

19 октября в Армении отмечают День ракетно-артиллерийских войск, в Казахстане – День спасателя, в Республике Молдове – День юриста.

Именины в этот день у Ивана, Макара и Никанора.

Источник

ТОЛК