Горняк22: Как поправляли здоровье 18 октября: народные приметы на Фомин день 2021
Осень Фото: Виталий Барабаш
В этот день на Руси наши предки выпекали хлеб и раздавали край людям со слабым здоровьем и новорожденным, а также обучали девочек ткацкому делу
19 октября отмечается народно-христианский праздник Фомин день. Расказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.
Народные традиции 19 октября
К этому дню наши предки подводили итоги года. Они определяли величину запасов и рассчитывали, как их использовать зимой.
19 октября говорили: «На Фому тащи все в крому». Кромой называли большую сумку или место в амбаре для хранения зерна или других продуктов.
К Фомину дню дочерей, которым исполнялось семь лет, матери вели к ткацкому станку и обучали основным навыкам.
Если в этот день в семье рождался ребенок, то нужно было испечь пшеничный каравай, отломить от него край и поднести новорожденному. Также он полагался тем, кто слаб здоровьем. Считалось, что больной человек, отведав такого хлеба, быстро поправится.Каравай. Хлеб. Традиции Фото: pixabay.com
Народные приметы 19 октября
- Если стоит безветренная погода – жди похолодания.
- Если дым волочется, то вскоре будет ненастье.
- Прилетели северные птицы – жди ранних холодов.
- Если выпадет снег, а деревья еще не сбросили листву, он скоро растает.
- Если земля снежком покроется – зима встанет на ноги 22 ноября.
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