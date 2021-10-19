Горняк22: Как поправляли здоровье 18 октября: народные приметы на Фомин день 2021

Осень Фото: Виталий Барабаш

В этот день на Руси наши предки выпекали хлеб и раздавали край людям со слабым здоровьем и новорожденным, а также обучали девочек ткацкому делу

19 октября отмечается народно-христианский праздник Фомин день. Расказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 19 октября

К этому дню наши предки подводили итоги года. Они определяли величину запасов и рассчитывали, как их использовать зимой.

19 октября говорили: «На Фому тащи все в крому». Кромой называли большую сумку или место в амбаре для хранения зерна или других продуктов.

К Фомину дню дочерей, которым исполнялось семь лет, матери вели к ткацкому станку и обучали основным навыкам.

Если в этот день в семье рождался ребенок, то нужно было испечь пшеничный каравай, отломить от него край и поднести новорожденному. Также он полагался тем, кто слаб здоровьем. Считалось, что больной человек, отведав такого хлеба, быстро поправится.

Народные приметы 19 октября

Если стоит безветренная погода – жди похолодания.

Если дым волочется, то вскоре будет ненастье.

Прилетели северные птицы – жди ранних холодов.

Если выпадет снег, а деревья еще не сбросили листву, он скоро растает.

Если земля снежком покроется – зима встанет на ноги 22 ноября.

Каравай. Хлеб. Традиции Фото: pixabay.com

Источник

ТОЛК