Горняк22: В Барнауле Nissan с мертвым водителем протаранил электроопору

ГИБДД Фото: Анна Меньшикова, Толк

Легковой автомобиль потерял управление во время движения по оживленному тракту, в результате машина перелетела через бордюр и упала на пути

В Барнауле легковой автомобиль врезался в электроопору на трамвайных путях. Кадры с места происшествия публикует сообщество «Инцидент Барнаул».

Авария произошла 17 октября около 08.20 на улице Аванесова в районе дома 146.

По данным ГИБДД города, 68-летнему водителю Nissan во время движения стало плохо. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. Других пострадавших нет.

В районе инцидента оказалось заблокировано движение трамваев.

Двумя днями ранее аналогичное ДТП произошло в центре Барнаула – мужчина умер за рулем «КамАЗа».

ТОЛК