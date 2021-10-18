Горняк22: МВД предложило запретить остановки на «островках безопасности»

Знак "Остановка запрещена" Фото: pixabay.com

Мера должна улучшить видимость на дороге и поможет повысить безопасность движения на пересечениях дорог и пешеходных переходах

В России следует запретить остановку на так называемых «островках безопасности» – с ответствующим предложением выступили Минтранс и МВД, сообщает РИА Новости.

По словам авторов инициативы, сейчас в таких местах для обеспечения видимости приходится размещать малые архитектурные формы или бетонные блоки, однако это снижает безопасность движения – особенно в условиях ограниченной видимости.

Ведомства намерены внести соответствующие поправки в ПДД.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел РФ разработало изменения в ПДД для электросамокатов.

ТОЛК