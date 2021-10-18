Горняк22: Число жертв падения кровли с дома на Сахалине увеличилось до двух

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

Губернатор области Валерий Лимаренко поручил оказать помощь семьям погибших. В город выехала группировка спасателей для ликвидации последствий непогоды

Два человека стали жертвами обрушения крыши жилого дома на Сахалине в результате порыва ветра. Об этом в своем телеграм-канале сообщает РИА Новости.

Мужчина умер на месте, женщину госпитализировали, но врачи не смогли ее спасти.

Инцидент произошел 17 октября в Александровске-Сахалинском, который оказался под действием сильного циклона – порывы ветра здесь достигали 20 метров в секунду. В результате оказались повреждены кровли нескольких зданий, в том числе на школе и политехническом центре, повалило деревья и столбы ЛЭП. По сведениям властей, без света остались 13 населенных пунктов со 1,8 тысячами жителей.

В середине мая в Алтайском крае шквалистый ветер снес крышу психинтерната

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