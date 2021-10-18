Горняк22: Медведь напал на беременную дрессировщицу в цирке Орла

Карусель. Цирк Фото: pixabay.com

Инцидент произошел 16 октября во время представления приезжих артистов. Животное вцепилось в руку жертве и повалило ее на пол

В Орле во время циркового представления медведь напал по ассистентку дрессировщика. Об этом сообщает «Пятый канал».

Инцидент произошел в субботу, 16 октября на шоу гастролеров.

По словам очевидцев, животное вело себя спокойно, но когда помощница приблизилась к хищнику, тот бросился на нее, схватив за руку и повалив на пол.

Члены труппы смогли отбить девушку. Пострадавшую увезли на обследование в больницу. Предварительно, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Сообщается, что ассистентка была беременна.

ТОЛК