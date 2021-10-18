Горняк22: Число жертв падения кровли с дома на Сахалине увеличилось до двух
Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш
Губернатор области Валерий Лимаренко поручил оказать помощь семьям погибших. В город выехала группировка спасателей для ликвидации последствий непогоды
Два человека стали жертвами обрушения крыши жилого дома на Сахалине в результате порыва ветра. Об этом в своем телеграм-канале сообщает РИА Новости.
Мужчина умер на месте, женщину госпитализировали, но врачи не смогли ее спасти.
Инцидент произошел 17 октября в Александровске-Сахалинском, который оказался под действием сильного циклона – порывы ветра здесь достигали 20 метров в секунду. В результате оказались повреждены кровли нескольких зданий, в том числе на школе и политехническом центре, повалило деревья и столбы ЛЭП. По сведениям властей, без света остались 13 населенных пунктов со 1,8 тысячами жителей.
В середине мая в Алтайском крае шквалистый ветер снес крышу психинтерната