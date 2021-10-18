Горняк22: Вертолет с патриархом Кириллом не смог приземлиться из-за непогоды

Патриарх Кирилл Фото: vk.com/patriarhkirill

Посадке борта с главой РПЦ помешал сильный туман на земле. По сведениям СМИ, летательный аппарат некоторое время кружил над городом

Вертолет с предстоятелем Русской православной церкви Кириллом на смог сразу приземлится в Орле из-за непогоды. Об этом сообщают «Известия».

Инцидент произошел 17 октября – патриарх направлялся в город для участия в освящении нового храма, однако при подлете оказалось, что над городом образовался сильный туман.

По данным СМИ, воздушное судно некоторое время кружило над местностью, прежде чем приземлиться. В итоге священник прибыл на мероприятие позже, чем планировалось.

Ранее «Толк» сообщал о том, что спускаемый аппарат с киноэкипажем фильма «Вызов» приземлился в казахстанской степи 17 октября.

ТОЛК