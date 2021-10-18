Горняк22: Лишь один знак ждет ссора с семьей: астрологический прогноз с 18 по 24 октября

Ссора Фото: pixabay.com

Тельцам следует уделить время своему здоровью, Весам – вспомнить о своем природном обаянии, а Козерогам – проявить мудрость и рассудительность

Профессиональный астролог из Барнаула Вера Топчеева рассказала «Толку», что ждать на неделе с 18 по 24 октября всем знакам зодиака.

Овен

На этой неделе астролог предсказывает Овнам небольшие трудности в общении с партнерами. Неподходящее время, чтобы оказывать на них давление и выводить на чистую воду. Это может помешать реализовать совместные планы. Фокус внимания представителям знака лучше сместить на социальную сферу, так они обретут авторитетных покровителей и повысят свою репутацию.

Телец

Тельцам эксперт рекомендует уделить внимание здоровью и помнить, что есть предел даже их силе и выносливости. Душевное равновесие на этой неделе представителям знака можно обрести через сакральные знания и раскрытие своих внутренних способностей.

Близнецы

У Близнецов в этот период складываются непростые отношения с любимыми людьми, а дети преподносят форс-мажорные ситуации. Любовные интриги представителей знака обернутся финансовыми аферами. Напряжение сгладит совместное посещение мероприятий и приятные посиделки в кругу друзей.

Рак

Ссора, конфликт Фото: pexels.com

По словам астролога, представителей знака на неделе ожидают конфликтные ситуации с семьей и родителями, которые опираются на свой жизненный опыт. Смягчить настроение домочадцев поможет домашний уют, мудрость и позитив.

Лев

Львам астролог рекомендует внимательно отнестись к заключению сделок, налаживанию связей и переговорам. Общение с окружающими может спровоцировать конфликтные ситуации и агрессивные выпады со стороны. Приятным моментом на этой неделе станет поддержка партнеров.

Девы

Представители знака продолжают быть упорными в приумножении материального благополучия, но расходы Дев выйдут из-под контроля из-за непредвиденных ситуаций. На этой неделе лучше не занимать и не инвестировать. Астролог советует посвятить время реализации планов и выполнению рабочих обязанностей, которые приведут к достойной оплате.

Весы

Деньги. Рубли Фото: pexels.com

На этой неделе активная деятельность Весов осложнится конфликтами и сопротивлением со стороны семьи. Также возможно столкновение взглядов с деловыми партнерами в принятии важных решений. Астролог рекомендует представителям знака вспомнить о своем природном обаянии и дипломатичности.

Скорпион

У Скорпионов в этот период активизируется психическая сила и выносливость. В сфере коммуникаций им следует проявить выдержку и хладнокровие, так как могут объявиться тайные недруги. Надежной защитой на неделе станет семейный очаг, теплая атмосфера и благоприятные события в доме.

Стрельцы

На этой неделе у Стрельцов появятся проблемы с финансами и возникнут конфликты с друзьями. Время не подходит для перемен в личной жизни. Лучше всего его посвятить повышению статуса в социуме.

Козероги

Деньги, банковские краты Фото: Анна Меньшикова

По словам астролога, Козероги не считаются с интересами других людей. Они создают целый ряд проблем и препятствий на пути к своим целям, что откликнется напряжением в семье. Проявление мудрости и рассудительности на этой неделе поспособствует укреплению благосостояния.

Водолей

Водолеи в этот период могут быть втянуты в опасную авантюру или интриги. Эта неделя – не лучшее время для путешествий и подписания документов.

Рыбы

Представители знака окажутся участниками форс-мажорных ситуаций и пешками в нечестной игре. Чтобы не попасться на манипуляции недругов, следует проявить находчивость, психическую силу и способность предвидения или же заручиться негласной поддержкой влиятельных лиц.

ТОЛК