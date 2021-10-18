Горняк22: Вышел трейлер нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Ребенок в костюме Бэтмена Фото: pixabay.com

Режиссером, продюсером и сценаристом ленты выступил Мэтт Ривз, известный по таким картинам, как «Планета обезьян. Война» и «Монстро»

Трейлер нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли появился в Сети. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures.

Судя по кадрам, компанию по ленте супергерою вновь составят Женщина-кошка, Пингвин и Загадочник. Роли в фильме также исполнили Зои Краветц, Пол Дано, Колин Фаррелл и другие.

Российская премьера картины состоится 3 марта 2022 года.

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