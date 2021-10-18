Горняк22: Торговый комплекс с тракторами хотят возвести в барнаульских новостройках

Проект торгово-выставочного комплекса на ул. Власихинской, 198 Фото: Дмитрий Дмитриев

В Барнауле в окружении новостроек решили построить торгово-выставочный комплекс сельхозтехники. Но проект раскритиковали на градосовете совсем по другим причинам

В Барнауле разработали проект торгово-выставочного комплекса крупной сельскохозяйственной техники, которая разместится как в помещениях, так и на открытой площадке. Объект хотят построить на окраине Барнаула рядом с кварталами, где активно возводят высотные жилые дома. Эскиз рассмотрели на градосовете 14 октября.

В окружении новостроек

Заказчиком выступила компания «АСМ-Алтай», специализирующаяся на данном виде товаров. Архитектор Дмитрий Дмитриев «посадил» здание на ул. Власихинской, 198. С другой стороны этот участок ограничен проездом Северным Власихинским, вдоль которого расположился недавно заселенный жилой квартал «Балтийская крепость».

Также по соседству завершают крупный ЖК «Матрешки», с другой стороны введен в эксплуатацию микрорайон «Времена года». Чуть дальше – еще три ранее заселенных жилых квартала, четвертый строится, а пятый планируют осваивать в ближайшие годы. По другую сторону от ул. Власихинской работают промышленные и торговые предприятия с товарами для автомобилей и коммунально-бытового обслуживания.

14 октября, 8:51

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Площадь проектируемого здания составила 1,5 тыс. кв. метров. Оно состоит из двух объемов: маленького (административного) и большого (выставочного зала с крупногабаритной техникой). Помимо этого здесь предусмотрели семь кабинетов, четыре санузла, душевую, сушку, постирочную, инструментальную, комнату отдыха и два малых выставочных зала. Здание планируют выполнить из сэндвич-панелей.

На прилегающей территории должны разместиться две парковки на 10 машино-мест каждая (для персонала и посетителей отдельно). Также предусмотрено целых 25 тыс. кв. метров для выставочной площадки, где тоже будет экспонироваться сельхозтехника. Сейчас на участке уже имеются другие здания: трехэтажный торгово-выставочный комплекс и склад.

Куст зданий

Обсуждение проекта было жарким: одним членам градосовета не понравилось отсутствие разделения пешеходных и транспортных потоков, другим – мелкие габариты здания, третьим – его расположение.

«У вас достаточно большое пятно под застройку, почему у здания именно такие габариты и именно так оно посажено на участке? Решения генплана слабые, сама архитектура и объемы вызывают вопросы. Я бы согласился с автором, если бы в докладе не звучали формулировки «наверное», «может быть». Ощущение, что сам архитектор до конца не уверен в своих решениях. Поэтому проект надо подкорректировать», – высказался заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Владимир Бутаков.

Его также смутило, что разработчики не показали поперечный профиль ул. Власихинской и проезда Северного Власихинского, которые активно участвуют в жизни микрорайона. Кроме того, он не получил ответа от докладчика, почему перспективное здание никак не привязано к линии застройки и отнесено вглубь участка.

«Здесь образуется куст-комплекс из разных объектов, почему нельзя его собрать в ансамбль и предложить как какое-то единое решение с информационной стелой, например? Это было бы полезно и для формирования улицы, и самим собственникам для продвижения своей техники. Сейчас здание задвинуто, его не видно. И вход я предложил бы сделать симметричным, покрупнее, пошире, посолиднее», – порекомендовал почетный архитектор РФ Александр Деринг.

В свою очередь еще один член градосовета, архитектор Владимир Золотов, назвал решение неправильным. Он посоветовал развернуть здание так, чтобы крупный объем вынести ближе к ул. Власихинской, а одноэтажный отнести чуть правее от него. Так торгово-выставочный комплекс вытянулся бы вдоль улицы, а на углу рассматриваемого периметра появился бы высотный акцент.

В результате проект отправили на доработку с учетом всех вышеуказанных замечаний. После этого его планируют рассмотреть на градосовете повторно.

Проект торгово-выставочного комплекса на ул. Власихинской, 198 Фото: Дмитрий Дмитриев

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