Горняк22: В Гоньбе рыбацкая «Нива» зависла с обрыва над рекой Обь

Фото: В Курсе 22

Автомобиль успели спасти и не допустить съезда в воду. Как обернулась судьба транспортного средства впоследствии, очевидцы не уточнили

В барнаульском поселке Гоньба автомобиль «Нива» едва не скатился с берега в реку Обь, сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».

Когда машина начала съезжать со склона, ее успели задержать и привязать за задний мост к дереву.

На опубликованных кадрах видно, как «Нива» буквально висит на берегу реки. При этом людей рядом с ней в этот момент не было.

Ранее сообщалось, что в Бийске водитель джипа съехал по ступеням лестницы, ведущей к центральному пляжу. Его не не смутил даже тот факт, что на его пути находятся люди. Собственника задержали и составили на него протокол об административном нарушении – за управление авто при наличии условий, когда эксплуатация запрещена.

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