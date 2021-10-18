Горняк22: Губернатор поздравил дорожников Алтайского края с профессиональным праздником

Виктор Томенко Фото: АКЗС

Уже три года подряд в крае объемы дорожных работ достигают 800 километров, взят курс на обновлением мостов, отметил глава региона

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил работников дорожного хозяйства региона с профессиональным праздником.

Он отметил, что специалисты отрасли, которые трудятся в крае, – настоящие профессионалы и «работают круглосуточно, для того чтобы движение на трассах с каждым днем становилось более комфортным и безопасным».

День работников дорожного хозяйства отмечают в России 17 октября.

Ранее «Толк» сообщал о том, что дорожники Алтайского края заявили о готовности к зиме на 80%.

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