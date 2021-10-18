Горняк22: Опытный Томенко в День отца пожелал мужчинам Алтайского края терпения

Виктор Томенко Фото: instagram.com/gubernator_tomenko

Ранее президент России подписал приказ об установлении в стране отдельного праздника. Событие будет ежегодно отмечаться в третье воскресенье октября

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравили мужское население региона с Днем отца. Обращение публикует официальный сайт края.

«Каждый мужчина с появлением ребенка проходит испытание на социальную и нравственную зрелость. Выдержать его нужно достойно», – отметил глава региона.

Томенко подчеркнул, что воспитание гармоничной личности невозможно без любящего и внимательного папы, который дает ребенку чувство защищенности и надежности, поддерживает советами и учит.

Залогом благополучия семьи он назвал пример заботливого, ответственного родителя, пожелав отцам «мужества, стойкости, терпения, а также счастья и крепкого здоровья».

50-летний Виктор Томенко сам является родителем – у него есть взрослая дочь Галина. Известно, что в 2018 году девушка окончила Финансовый университет при правительстве РФ, живёт в Москве.

В сентябре 2021 года в России установили День отца. Событие будет ежегодно отмечаться в третье воскресенье октября.

ТОЛК