Горняк22: Автовокзал Барнаула запускает дополнительный рейс в Новосибирск

Автобус Фото: группа ГАЗ

Сейчас столицы двух регионов ежедневно связывают до шести рейсов — автобусы ходят в Новосибирске до аэропорта, речного и жд-вокзала

Автовокзал Барнаула вводит дополнительный рейс до Новосибирска с конечной остановкой на жд-вокзале. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отравление будет осуществляться с 20 октября ежедневно в 04.00.

«Прибытие на жд-вокзал Новосибирска в 08.30, отправление из Новосибирска от жд-вокзала в 11.50, прибытие в Барнаул 1640», – говорится в сообщении.

Предварительную продажу билетов уже открыли.

Таким образом, количество рейсов сообщающих города, вырастет до шести в день.

Ранее «Толк» сообщал о том, что из аэропорта Барнаула запускают «зимний» рейс в Сочи.

ТОЛК