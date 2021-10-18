Горняк22: Трассу под Барнаулом перекроют 18 октября на три часа
Пробка на трассе Фото: Александр Михайлов/vk.com/barneos22
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и заранее планировать маршрут
ГИБДД Алтайского края предупредила автомобилистов об ограничении движения транспорта 18 октября.
В связи с плановым движением военных колонн в это время проезд перекроют для всех видов транспорта:
– с 16.55 до 19.55 на участке автодороги «а/д Бобровка – Рассказиха»
– с 16.55 до 19.55 на участке автодороги Бобровка – Фирсово – автодорога Р-256 – Б. Ключи
– с 16.55 до 19.55 на участке автодороги Лесное – Фирсово – автодорога Р-256 – Б. Ключи
Ранее алтайские водители уже не раз высказывали возмущение по поводу того, что им приходится ждать на трассе во время перемещений военных.