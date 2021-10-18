Горняк22: Коллективный иммунитет к COVID-19 в Алтайском крае достиг лишь 36%

Вакцинация Фото: pixabay.com

С начала прививочной кампании в регионе первый компонент вакцины получили 713 389 человек, полную вакцинацию прошли 671 748

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в Алтайском крае составляет лишь 36%. Такие данные 17 октября передает федеральный оперативный штаб.

При этом эффект сопротивления распространению инфекции, по словам специалистов, может быть достигнут только при показателе 80%.

По последним оценкам край не соответствует условиям свободного от COVID-19 региона по четырем критериям из пяти (в том числе – по заболеваемости, уровню коллективного иммунитета и загруженности коек в госпиталях).

Ранее «Толк» сообщал о том, что федеральный оперштаб запустили счетчик вакцинации от COVID в регионах. Полную процедуру прошли свыше 47,5 млн россиян. Коллективный иммунитет по последним данным оценивают в 45%.

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