Горняк22: Барнаульцы попали в «лютую» пробку воскресным вечером
Дорожная пробка Фото: "Барнаул 22"
Спешащим домой после выходных горожанам пришлось коротать время на дороге. Движение также оказалось затруднено на Змеиногорском тракте
Дорожная пробка протяженностью около трех с половиной километров возникла на шоссе Ленточный бор в Барнауле вечером 17 октября. О проблемах с проездом автомобилисты сообщили в соцсетях.
Согласно онлайн-картам, затор растянулся от остановки «Улица Ивлева» и вплоть до пересечения с улицей Власихинской.
«Вы когда-нибудь видели, чтобы навигатор горел чёрным?»,
«Лютая пробка»,
«Куда все поехали то?», – пишут горожане.
Причины затора не уточняются.
Также оказалось затруднено движение на Змеиногорском тракте.
Днем ранее на Власихинской из-за дорожных работ возник крупный затор в обратном направлении.