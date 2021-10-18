Горняк22: Свыше 34 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

Больница Фото: Анна Меньшикова

В столице страны зарегистрировали 6 740 новых заражённых — на 195 больше, чем вчера. В Подмосковье заразились 2 759 человек

В России за сутки выявили свыше 34 тысяч случаев COVID-19. Данные 17 октября передает федеральный оперативный штаб.

За это время в стране зарегистрировали 34 303 новых случая инфекции, умерли 997 пациентов, 18 717 выздоровели.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в России пожилых медиков из группы риска призвали вернуться к работе.

ТОЛК