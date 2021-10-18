Горняк22: Как защитить детей от сглаза: народные приметы 18 октября на Харитины

Дети Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки ткали холсты, устраивали девичьи посиделки, работали над изготовлением валенок, а также спускались с горы на прялках

18 октября отмечается народно-христианский праздник «Харитины – первые холстины». По-другому его называют «Харитины», «Харитинин день», «Вековечная ткачиха», «Аритины – вечная ткачиха». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 18 октября

18 октября женщины садились за ткацкие станки и начинали ткать холсты. Первую нитку надевали на левую руку своего ребенка. Считалось, что она способна защитить от сглазов.

Девушки на Харитины собирались на вечерки, на которых пряли, вышивали и вязали. Свою работу они сопровождали пением, а чуть позже к ним присоединялись молодые парни.

В этот день такое существовал интересный обычай. Женщины съезжали на прялках с горы. Согласно поверью, длина пути показывала высоту льна, который вскоре должен был уродиться. Но если женщина падала, то это сулило ей большое несчастье и даже смерть.

Мужчины 18 октября приступали к изготовлению валенок.

Народные приметы 18 октября

Если туман исчезнет после восхода солнца и будет слышен треск деревьев, то погода будет хорошей.

Если нет ветра, значит, быть холодной погоде.

Если выпал снег, значит, рожь уродится.

Если на березе остались листья, а птицы полетели на юг, то зима будет суровой.

Если первый снег упадет, когда на вишне нет листа, зима скоро встанет на ноги.

В безветрие дым костра стелется над землей – к дождю.

Чайки в ясную погоду летают стаями и громко кричат – к дождю.

Первый снег. Похолодание Фото: pexels.com

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ТОЛК