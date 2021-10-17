ГОРНЯК22 18.10.2021
Общество

Горняк22: «Зимний» рейс в Сочи запускают из аэропорта Барнаула

Горняк22
19 часов Ago

Аэропорт Фото: pixabay.com

Начиная с конца мая на курорт летала «ИрАэро». «Летнее» расписание эта компания закончила в начале октября. На смену ей пришел новый перевозчик

Компания Nordwind запускает прямой регулярный рейс из Барнаула в Сочи. Об этом сообщает страница перевозчика в соцсети «ВКонтакте».

Перелеты будут осуществляться с 26 октября два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Цена билета составит от 4 324 рублей.

Прежде на курорт из столицы Алтайского края летала компания ИрАэро. Судя по расписанию аэропорта Барнаула, полеты прекратились 3 октября.

ТОЛК

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: