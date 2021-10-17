Горняк22: Причиной гибели россиян в сауне отеля в Албании могло стать удушье

Полиция Фото: pixabay.com

В зоне отдыха без признаков жизни нашли тела четырех человек — пожилых супругов, их взрослой дочери и мужа последней. Полиция проводит проверку

Семья из четырех россиян, тела которых нашли в сауне отеля в Албании, могла погибнуть из-за удушья. Об этом пишет местное издание Albanian Daily News со ссылкой на сотрудника отеля.

По его словам, люди задохнулись. При этом, по всей видимости, смерть настигла людей внезапно – они остались на своих местах: один лежал в шезлонге, двое на скамейке, а последний сидел, свесив ноги в бассейн.

По сведениям ресурса, отдыхающие находились в помещении дольше положенного времени, не реагируя на сигналы сотрудника отеля, который принес им заказанные напитки и фрукты.

Полиция устанавливает, работала ли в сауне система вентиляции и были ли туристы пьяны. Предстоит также опросить других российских путешественников, которые расположились в отеле.

Известно, что погибшие – пожилые супруги, их 31-летняя дочь и ее муж. Инцидент произошел в отеле Gloria в поселке Керрет округа Кавая вечером 15 октября.

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