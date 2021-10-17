Горняк22: Двойник Петра Первого умер от последствий коронавируса

Андрей Булгаков Фото: vk.com/tori_moskvina

Артиста не стало утром 15 октября — последние две недели медики боролись за его жизнь в ковидном госпитале. Булгакову было 63 года

В Санкт-Петербурге на 64 году жизни умер актер Андрей Булгаков. Об этом 15 октября на своей странице «ВКонтакте» сообщила его жена Виктория.

Причиной смерти артиста стали последствия коронавируса – последние две недели Булгаков находился в реанимации.

Прощание состоится 19 октября. Время и место уточняются.

Андрей Булгаков известен по роли Петра Первого – благодаря поразительному сходству и артистичности он стал победителем Всероссийского съезда двойников в 1998 году. Был основателем и режиссером театра исторических миниатюр. Сыграл одну из ролей в телесериале «Улицы разбитых фонарей».

Ранее «Толк» сообщал о том, что умер бывший официальный представитель СК Владимир Маркин.

ТОЛК