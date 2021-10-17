Горняк22: Мгновенная смерть: грузовик задавил человека под Барнаулом

Место ДТП Фото: "Инцидент Барнаул"

На кадрах с места происшествия видно, что человек лежит возле передних колес грузовика. Как он оказался на проезжей части — пока не известно

Смертельное ДТП произошло вечером 16 октября на трассе под Барнаулом. Об этом сообщает паблик «Барнаул 22».

Авария случилась в районе Белоярска – по предварительным данным, грузовик с цистерной сбил, предположительно, мужчину вне пешеходного перехода.

По словам очевидцев, пострадавший получил чудовищные травмы и погиб на месте. «Толк» выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее «Толк» сообщал о том, что мужчина умер за рулем «КамАЗа» в центре Барнаула.

ТОЛК