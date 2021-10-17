Горняк22: «Кучуксульфат» запустит в Алтайском крае ТЭЦ стоимостью 4 млрд

"Кучуксульфат" Фото: скрин видео с Youtube

Это единственное в России предприятие, производящее природный сульфат натрия – вещество используют, например, при производстве стекла и целлюлозы, в химической промышленности

Компания «Кучуксульфат» запустит в Алтайском крае ТЭЦ стоимостью 4 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Дмитрия Горюнова.

По его словам, станция будет производить не только тепло и электроэнергию для завода, но и обеспечивать этими ресурсами более чем 6 тысяч жителей рабочего поселка Степное озеро.

Сейчас на объекте уже ведут пусконаладочные работы. Запуск ТЭЦ планируется с 2022 года.

В начале 2021 года алтайским властям пришлось комментировать слухи о рейдерском захвате «Кучуксульфата».

ТОЛК