Горняк22: Еще три пункта весового контроля установят в Алтайском крае до конца года
Трасса. Пункт весового контроля Фото: mintrans22.ru
В ближайшие два года в регионе намерены вводить по два таких комплекса ежегодно, увеличив их число на местных дорогах до 17
В Алтайском крае до конца 2021 года установят три новых пункта весогабаритного контроля. Об этом сообщает минтранс региона.
Одно из устройств уже установили в Баевском районе на автодороге Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби. Его стоимость составила 33 млн рублей.
Еще две начнут работать на трассах Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь в Алтайском районе и на 1 километре съезда №1 развязки в поселке Затон автомобильной дороги Мостовой переход через Обь в Барнауле.
Пункты помогают обеспечивать сохранность автомобильных дорог, напомнили в министерстве. Кроме того, они дополнительно будут выявлять нарушителей скоростного режима.
Ранее «Толк» рассказывал о том, что жители двух микрорайонов Новоалтайска жалуются на убитые дороги и большегрузы.