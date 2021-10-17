Горняк22: День отца в России 2021: история и трогательные поздравления

Отец Фото: pixabay.com

17 октября в России впервые отмечают День отца. Рассказываем, как появился это праздник в нашей стране, а также делимся подборкой трогательных поздравлений

История Дня отца в России

Приказ об установлении в России собственного Дня отца президент страны подписал в сентябре 2021 года. Теперь его будут отмечать ежегодно в третье воскресенье октября. Цель события – укрепление института семьи и повышение значимости отцовства в воспитании детей.

Существует также Всемирный день отца, который празднуют в третье воскресенье июня.

Поздравления с Днем отца 2021 в прозе

Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением — такое может только папа. Поздравляю достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!

Поздравляю своего папочку с днем отца! Папуля, хочу пожелать тебе никогда не стареть, а всегда оставаться таким же активным и жизнерадостным. Пусть все, чего тебе так сильно хочется, обязательно сбудется, а я тебе всегда помогу и поддержу. Я тебя люблю!

Милый, любимый, родной, мягкий, добрый, а иногда суровый и хмурый, но всегда самый сильный, всегда самый смелый, всегда самый лучший и замечательный! Я безмерно счастлива, что качалась на твоих руках, желаю им сил и энергии. Я бесконечно благодарна, что всегда могу прижаться к твоим плечам и желаю им здоровья и молодости. С Днем отца, мой любимый и родной папуля!

Папа, поздравляю! Ты подарил жизнь, воспитал и дал мне силы идти всегда вперед, никогда не изменяя себе. Ты научил меня всему тому, что так важно, научил искренне любить, верности дружбе, доброте и всепрощении. Я тебя очень люблю и благодарю небо, что оно выбрало именно тебя.

Поздравления с Днем отца 2021 в стихах

Папа лучший, дорогой,

С праздником тебя, родной!

Лучший папа на планете,

Ты за нас, за всех в ответе! Ты надежный, сильный, смелый,

Ты улыбчивый, умелый.

Круче нету храбреца,

С праздником тебя отца!

Отец и сын. Пение Фото: Dawnyell Reese с сайта PixabayОтец и ребёнок Фото: pixabay.com

С Днём отца

Тебя, папуля, поздравляю,

Тепла в душе,

Здоровья крепкого желаю!

Ты для меня — защита и опора,

Во всём — надёжность, прочная основа,

Тебя я уважаю и ценю,

За всё тебя благодарю!

Ты отец — глава семьи,

Лучше в мире не найти.

Ты и друг наш, и учитель,

Мамин ты телохранитель. С Днем отца тебя, родной,

Мы гордимся все тобой!

Тебе здоровья мы желаем,

И крепко-крепко обнимаем!

Быть отцом непросто очень,

Нужно стать семьи опорой,

Утром, днём и даже ночью

Быть готовым свернуть горы!

С этой должностью почётной

Ты справляешься на славу,

Заявляю я с охотой —

Лучший папа ты по праву!

Источник

ТОЛК