Горняк22: В бийскую горбольницу завезли нервущиеся перчатки после огласки в СМИ

Медицинские перчатки Фото: pixabay.com

В больницу завезли новую партию средств индивидуальной защиты более высокого качества, которые не рвутся при неосторожных движениях

В отделении гнойной хирургии горбольницы Бийска появились плотные перчатки, которые не рвутся. Об этом пишет телеграм-канал «Алтайские крайности».

По данным источника, добиться этого удалось благодаря широкому общественному резонансу.

Однако, по данным автора сообщения, некоторые проблемы в больнице все же остались. Так, например, в медучреждении якобы все осталось «со времен войны»: старые подушки, одеяла, «переваренная» тележка для перевозки больных, бракованные шприцы и тд.

Напомним, первыми о проблемах медиков гнойного отделения Центральной горбольницы Бийска написали пользователи социальных сетей. В местных telegram-каналах опубликовали видео, где слышно, как кто-то из персонала медучреждения жалуется, что врачам выдают легко рвущиеся перчатки.

Тогда главный врач медучреждения Сергей Ковязин в разговоре с «Толком» назвал данную информацию бредом.

В свою очередь, в минздраве пояснили, что в гнойное отделение ЦГБ завезли перчатки низкого качества. В ответе профильного ведомства говорится, что во время проведения закупочных процедур на поставку большого объема средств индивидуальной защиты рук по разовому договору купили партию маленького объема, которая и поступила в гнойное отделение бийской больницы.

Росздравнадзор также провел свою проверку и не нашел рвущихся перчаток в хирургии ЦГБ Бийска.

ТОЛК