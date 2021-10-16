Горняк22: Чемпионку по ачери-биатлону подозревают в оккультном убийстве подростка

Нож Фото: pixabay.com

По словам местной жительницы, мальчик рос добрым и вежливым и никогда не был замечен в чем-то плохом. Все жители поселка принимали участие в поисках и надеялись, что подросток жив

В Рязанской области бывшего отчима и его подельницу подозревают в ритуальном убийстве 15-летнего подростка, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 9 октября в полицию сообщили о пропаже мальчика, который ночью ушел из дома и не вернулся. Полицейские начали искать подростка и нашли в его доме следы крови. По подозрению в убийстве задержали 52-летнего бывшего отчима ребенка и его 29-летнюю подельницу.

Следователи выяснили, что подозреваемой в убийстве оказалась трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону Мария Корнеева.

По предварительной версии, пара убила мальчика во время ритуала жертвоприношения. В машине подозреваемого нашли кровь пострадавшего. А при обыске гаража у мужчины нашли записи с рунами и рисунка мифической девы-воительницы Валькирии, сообщает Telegram-канал Baza.

Предположительно, подозреваемые несколько раз ударили подростка ножом, отвезли тело в лесополосу и бросили в заброшенный колодец около деревни Земенки. 13 октября тело мальчика, присыпанное землей и мусором, нашли.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). По словам подозреваемого, его сообщница случайно убила мальчика во время обряда, когда «рисовала» на нем ножом оккультный символ. Он же нашел ребенка уже мертвым, сообщает «РЕН ТВ».

При этом, по словам местных жителей, подростка мужчина мог убить из-за дома, который делил с бывшей женой – матерью погибшего, сообщает «МК».

Ранее в Сибири пассажир убил 68-летнюю таксистку и спрятал тело в колодце. В день своего исчезновения, 3 октября, пенсионерка, как обычно, таксовала, но потом перестала выходить на связь. Тело помогла найти местная жительница. Она заметила, что ее соседи ночью решили закопать колодец и обратилась в полицию.

ТОЛК