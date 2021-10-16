Горняк22: Несколько автомобилей столкнулись у «Карандин-Арены» в Барнауле

ДТП. Знак Фото: pexels.com

Во время движения здесь столкнулись как минимум три машины, в том числе грузовик. Ранее практически на этом же месте случилась смертельная авария

Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей произошло в Барнауле вечером 15 октября. Кадры с места происшествия публикует сообщество «Инцидент Барнаул».

По данным источника, авария случилась на улице Солнечная поляна в районе «Карандин-Арены». Судя по видео, столкнулись несколько автомобилей, в том числе грузовая «Газель».

При каких обстоятельствах произошло ДТП, а также есть ли в нем пострадавшие – не уточняется.

Смертельная авария практически на этом же месте произошла в конце сентября.

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