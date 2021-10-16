Горняк22: Осужденные устроили беспорядки в колонии Владикавказа

Колючая проволока Фото: pixabay.com

Управление ФСИН раскрыло детали бунта в пенитенциарном учреждении, где содержаться особо опасные преступники-рецидивисты

Зачинщиками беспорядков в колонии во Владикавказе стали двое осужденных из штрафного изолятора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСИН по Северной Осетии.

По данным ведомства, во время плановых обысков они отказались подчиниться законным требованиям сотрудников и «предприняли попытку дестабилизировать работу» колонии, призвав других арестантов устроить массовые беспорядки.

«Поддавшись на провокацию, другие осужденные учинили погром, принялись ломать ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры», – сообщили в ФСИН.

По данным СМИ, бунтовщики заперлись в помещениях ИК. О количестве участников конфликта и пострадавших не сообщается. Территория рядом с учреждением полностью оцеплена.

Сейчас администрации колонии совместно с прибывшими на место правоохранительными органами предпринимает меры по стабилизации обстановки.

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