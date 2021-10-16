Горняк22: Предварительной причиной смерти Ксюши Боковой названо утопление

Ксения Бокова Фото: "Барнаул 22"/""ВКонтакте

Останки школьницы обнаружили спустя семь лет после ее исчезновения на берегу реки, на мосту через которую ее видели в последний раз

Причиной смерти 11-летней Ксюши Боковой, которая пропала в Новоалтайске семь лет назад, предварительно, стало утопление. Об этом сообщает «Амител» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник подтвердил изданию, что, по заключению экспертизы, найденные в начале августа на берегу реки останки принадлежат девочке.

При этом признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили.

Вечером 15 октября поисковый отряд «Лиза Алерт – Алтайский край» подтвердил гибель девочки.

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