Горняк22: Соцсети: мужчина с бородавками пристает к детям у школы в Барнауле

Фото: КП на Алтае, личный архив героев публикации

Мужчину якобы неоднократно видели, как он подходит к детям и завязывает с ними разговор. Однако о противоправных действиях с его стороны ничего не известно

Родители учеников барнаульской школы №102 рассказали, что неизвестный мужчина бродит возле учебного заведения и якобы пристает к детям, сообщает «КП на Алтае».

Так, одна из матерей увидела его, возвращаясь с работы. По ее словам, немолодой мужчина подошел к мальчикам и предложил им конфеты.

«Затеял с ними разговор: «Вы же ученики». Но, увидев меня, свои позиции сдал и быстрым шагом ушел. Мальчишки от него сбежали, видимо, с ними проводились беседы», – рассказала горожанка.

Женщина добавила, что на лице у мужчины были бородавки.

Кроме того, в соцсетях школьница рассказала, что похожий мужчина подошел к ней и ее подругам возле супермаркета «Мария-Ра» на улице 50 лет СССР. По ее словам, на одну девочку он сказал, что «она красивая, а другую стал оскорблять».

В полиции изданию пояснили, что к ним нередко поступают подобные сообщения – сейчас по ним проводятся проверки.

Ранее сообщалось, что в родительских чатах Барнаула также распространяется сообщение о том, что в районе пересечения Павловского тракта и улицы Малахова якобы ходит мужчина с собакой и зазывает детей к себе домой. Так, одна из женщин рассказала, что сначала «немолодой» мужчина встретил ее сына в районе дома на улице Малахова, 111, и попросил проводить его домой, а после отказа позвал к себе «показать что-то интересное». При этом мужчина был с черно-белой собакой.

ТОЛК